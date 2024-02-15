Ankara'da Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi açıldı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, somut olmayan kültürel mirasın derlenmesi, değerlerin ve kültürün kuşaktan kuşağa aktarılarak korunması ve kültür turizmi potansiyelinin artırılması amacıyla hayata geçirilen müzenin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, ilçenin kültürel mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için bir arada bulunduklarını söyledi.

Şimşek, UNESCO'nun 2003 yılında kabul ettiği bir sözleşmeyle tanımlanan somut olmayan kültürel miras kavramının kendileri için önemli olduğunu belirtti.



Bu mirasın geçmişi, gelenekleri ve yaşam tarzlarını yansıtan unsurları içerdiğini dile getiren Şimşek, müzenin bu mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak için önemli bir adım olduğunu ifade etti.