Çaldıkları aracı gezdikten sonra bırakıp kaçtılar

Çorum'da otopark içerisinde park halinde bulunan otomobili çalan 2 kişi bir süre gezdikten sonra çalıntı aracı park edip kaçtı.

Çaldıkları aracı gezdikten sonra bırakıp kaçtılar

Kale Mahallesi Harmanlar 1. Sokak üzerinde kimliği belirsiz 2 kişi sokak üzerindeki bir otoparka gelerek bir otomobilin arka camını söküp içeri girdi.

Aracın yedek anahtarını bularak çalıştıran şahıslar şehir içerisinde gezmeye başladı. Araç sahibin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada çalıntı araç Bozdoğan 1. Sokak üzerinde park halinde bulundu.

Çalınan araç sahibine teslim edilerek, şüpheli iki şahıs hakkında yakalama çalışması başlatıldı.

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