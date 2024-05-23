Mısır tarlasında kaybolan bir kişi özel eğitimli köpeklerle aranıyor

Edinilen bilgiye göre, Kamışoba Mahallesi’nde dün saat 16.00 sularında 29 yaşındaki Adem Süzgün isimli işçi mısır tarlasını sulamaya gitti. Çalıştığı sırada 25 dönümlük tarlada kendisine ulaşılamayan Süzgün’den haber alamayan yakınları jandarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ve AKOM ekipleri özel eğitimli köpeklerle arama çalışması başlattı.



Tarla sahibi Gökhan Ünaldı, Süzgün'e su getirdiğini ve son olarak onu mısır tarlasında gördüğü, geri dönmeyince de ailesine haber verip aramaya başladıklarını ifade etti.



Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Adem Süzgün'ü arama çalışmaları jandarma ve AKOM ekipleri ile 25 dönümlük mısır tarlası ve çevresinde sürüyor.