Ankara'da Suriye toplantısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi el-Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı bakanlıkta kabul etti.

Kabulde, Suriye'de sahadaki son durum ile başta anayasa olmak üzere siyasi çözüm süreci ele alındı.

Bakan Fidan bugün ayrıca Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi Genel Direktörü Michael Spindelegger ile de görüştü.