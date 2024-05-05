Ankara'da taksi durağına silahlı saldırı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde taksi durağına silahla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ankara'da taksi durağına silahlı saldırı

Pursaklar ilçesi Fatih Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki taksi durağı başkanını tehdit edip haraç ve hisse istediği öne sürülen R.Y., pompalı tüfekle durağın önüne gelip içeri rastgele ateş etti.

R.Y., ardından da durak önünde bekleyen şoförlerden birini darbedip kaçtı. Yere düşen taksi şoförü, hafif yaralanırken; o anlar durağın güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, şikayet üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

TUTUKLANDI

R.Y.'nin Çubuk ilçesinde arkadaşı A.T.Y.'nin evinde olabileceği ihtimali üzerine adres izlendi. Pursaklar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Mayıs'ta şüpheli R.Y.'nin söz konusu evde alkol aldığını tespit etti. Eve düzenlenen baskınla R.Y. yakalanıp gözaltına alındı.

Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından, "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten yaralama" ve "Mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.

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