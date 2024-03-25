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Ankara'da yangın faciası: 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, müstakil evde çıkan yangından itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırılan 3, 6 ve 7 yaşında oldukları öğrenilen 3 çocuktan 1'i hayatını kaybetti. Diğer çocukların durumlarının da ağır olduğu öğrenildi.

Ankara'da yangın faciası: 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi

'nın Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Eski Madadın Sokak'ta, Suriyeli bir ailenin yaşadığı müstakil evde sobadan kaynaklandığı tahmin edilen çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da evde bulunan 3, 6 ve 7 yaşında oldukları öğrenilen çocukları kurtarmaya çalıştı.

Ankara'da yangın faciası: 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi - 1

Pencereye dayanan merdivenden içeri giren itfaiyeci, içerideki dumandan etkilenen 3 çocuğu dışarı çıkarmayı başardı.

Sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan 6 yaşındaki Muhammed'in kurtarılamadığı öğrenildi.

Diğer 2 çocuğun ise hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

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