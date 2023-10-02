Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin öldürüp aracını gasbettiği veterinerin hikayesi ortaya çıktı

HATAY HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI



Ailesi taziyeleri kabul etmeye başlarken, Bozlağan’ın hayat hikayesi de ortaya çıktı.



Avlağa Mahallesi'nde yaşayan veteriner Mikail Bozlağan'ın akrabası Bahri Bozlağan, dün akşam Mikail'in diğer kardeşlerinin kendisini aradığını, babalarının konuşamadığını, acil gelmesini istediklerini söyledi.



Hep beraber köyün girişindeki köprünün yanına geldiklerinde Mikail'in cenazesini amcaoğlunun kucağında gördüklerini anlatan Bozlağan, "Bizim yeğenimiz vatanına, milletine saygılı, buradaki insanların herkesin yardımına koşan, çalışkan bir insandı. Çevre köylerde de son derece sevilen, sayılan bir insandı. Bu şerefsizler, bu vatan hainleri nerelerden gelmişler. Bizim buralarda öyle bir insanlar da yok işin açıkçası." dedi.



Bozlağan, veteriner Mikail Bozlağan'ın Adana sınırına bir tedaviye beraber gideceği arkadaşının Mikail'e ulaşamaması üzerine ailesini aradığını ve babasının da bulmak için yola çıktığını dile getirerek, "Babası yolda ıslaklık görmüş, yağmur filan yağmıyordu, şüphelenmiş çünkü çocuk daha önceden oralarda ufak bir kaza geçirmişti, kışın arabanın kaymasından dolayı. Babası hemen durmuş, arabayı aramış, bulamamış. Çocuğun orada hem kafasına sıkmışlar hem sert bir cisimle kafasına vurmuşlar. Vardığımızda zaten vefat etmişti." diye konuştu.



"İKİ YIL OLDU EVLENELİ, ALTI AYLIK YAVRUSU VAR"



Bahri Bozlağan, şunları söyledi:



"Bir telefon aldım yeğenimden, Ankara'da bir patlama olmuş, çocuğun kullandığı araç orada kullanılmış. Ortağı veteriner hekim ile teyit ettirdim, araç sizin mi diye? O da 'Bizim abi' dedi çünkü arkasında ilaçların konduğu sandık filan varmış. Yavrucak evine kalorifer yaptırmak için borular almış. Borular orada gözüküyormuş. Evli, iki yıl oldu evleneli. Altı aylık yavrusu var."

6 YAŞINDAYKEN KAYBOLMUŞ, SAĞ BULUNMUŞTU



Mikail Bozlağan'ın 6 yaşındayken Develi ilçesinde kuzeniyle 2005'te mantar topladığı sırada kaybolduğu, 4 gün sonra Adana'nın Feke ilçesinde sağ bulunduğu öğrenildi. Mikail'in amcasının oğlu Hüseyin Bozlağan'ın ise cansız bedeni bulunmuştu. Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi eski Muhtarı İbrahim Gün. 4 GÜN AÇ SUSUZ YAŞAMA TUTUNMUŞ



Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi eski Muhtarı İbrahim Gün, saldırı öncesi gasbedilip öldürülen Mikail Bozlağan'ın, 2005 yılında, 6 yaşında olduğu dönemde mantar toplamak isterken kaybolmasıyla ilgili anısını anlattı. Bozlağan'ın ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Gün, "O dönem, 4 gün boyunca aç ve susuz yaşama tutunan evladımız, kardeşimiz Mikail'in, patlamada kullanılan aracın sahibi olduğunu öğrendik. O dönem muhtardım ve karakoldan 6 yaşında bir çocuğun kaybolduğunu bildirdiler. Biz de cami hoparlöründen anons yapıp, tüm mahalle aramaya çıkmıştık. Arazi şartları zordu. Aradık ve Mikail evladımızı sağ bulmuştuk. Kuzeni Hasan, kayaya çıkmak istemiş ancak kayıp, düşerek hayatını kaybetmişti" dedi.



'İYİLİK YAPTIĞINI ZANNETMİŞ'



Bozlağan'ın, bölgede sevilen bir veteriner hekim olduğunu belirten Gün, "Terör, evladımızı iyilik yaptığı sırada yakaladı. Yolda el kaldırıp, aracına binmişler ve Mikail'i katletmişler. Bu bölgede alışık olmadığımız bir durum. Biz, yolda durup el kaldıranları aracımıza alırız. Mikail de iyilik yaptığını zannetmiş ancak yaşımını sona erdirmişler. Allah kimseye yaşatmasın. Bölgemizde sevilen bir vetiriner hekimdi" diye konuştu.