Anne Hathaway ile Ewan McGregor macera filminde buluşuyor

Yönetmen koltuğunda David Robert Mitchell'ın oturduğu, Warner Bros. Pictures ve Bad Robot'un isimsiz macera filminde başrolleri Ewan McGregor ile Anne Hathaway paylaşacak.
1980'lerde dinozorların da dahil olduğu bir aile macerası olarak adlandırılan ve IMAX formatında çekilecek projenin detayları gizli tutuluyor.
Öte yandan Anne Hathaway bu yıl "The Idea of You", "Mother’s Instinct" ve "Mother Mary" filmleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Ewan McGregor ise son olarak kızı Clara McGregor ile birlikte "Bleeding Love" adlı aile dramında başrol oynadı.
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