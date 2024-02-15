Anne Hathaway ile Ewan McGregor macera filminde buluşuyor

Yönetmen koltuğunda David Robert Mitchell'ın oturduğu, Warner Bros. Pictures ve Bad Robot'un isimsiz macera filminde başrolleri Ewan McGregor ile Anne Hathaway paylaşacak.

1980'lerde dinozorların da dahil olduğu bir aile macerası olarak adlandırılan ve IMAX formatında çekilecek projenin detayları gizli tutuluyor.