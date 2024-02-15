Anne Hathaway ile Ewan McGregor macera filminde buluşuyor

Ewan McGregor ile Anne Hathaway, macera filmi için bir araya geliyor. İkili, 1980'li yıllarda geçen bir aile macerasında başrolleri paylaşacak.

Anne Hathaway ile Ewan McGregor macera filminde buluşuyor

Yönetmen koltuğunda David Robert Mitchell'ın oturduğu, Warner Bros. Pictures ve Bad Robot'un isimsiz macera filminde başrolleri Ewan McGregor ile paylaşacak.

1980'lerde dinozorların da dahil olduğu bir aile macerası olarak adlandırılan ve IMAX formatında çekilecek projenin detayları gizli tutuluyor.

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Öte yandan Anne Hathaway  bu yıl "The Idea of You", "Mother’s Instinct" ve "Mother Mary" filmleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ewan McGregor ise son olarak kızı Clara McGregor ile birlikte "Bleeding Love" adlı aile dramında başrol oynadı. 

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