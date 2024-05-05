Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? 2024 Anneler günü için geri sayım

2024 Anneler Günü tarihi birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Evlatları doğduğu günden bu yana her zaman yanlarında olan ve her türlü sıkıntıyı göğüsleyen annelere özel, bu anlamlı günde yine birçok çiçek ve hediye alınacak. Peki, 2024 Anneler Günü ne zaman kutlanacak?



2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?



Mayıs aylarının ikinci pazar günleri kutlanan Anneler Günü, bu yıl da duygusal anlara sahne olacak.



Anneler Günü bu yıl 12 Mayıs 2024 Pazar günü kutlanacak.



ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ



Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar.



Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.



ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

