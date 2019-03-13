Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'nde 17 günlük Munzur Bağdadi'yi emziren annesi Emine Bağdadi, bebeğin nefessiz kaldığını fark edince durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından Munzur bebeği, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Emzirme sırasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen bebek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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