Annesinin boğazını kesip, çatıdan atladı

2 çocuk sahibi Cemile Karataş’ın cansız bedeni, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



`MADDENİN ETKİSİYLE ANNESİNE ZARAR VERDİ`



Olayın görgü tanıklarından komşu Ferhat Tunç, "Bu arkadaş sıkıntılıydı ve aile içinde sürekli olay çıkarıyordu. İçtiği maddenin etkisiyle annesine zarar verdi. Polisler gelince de çıktığı binadan atladı. Polisler 'dur' demeye kalmadan atladı. Ambulans geldi, yaralı bir şekilde hastaneye götürdü" dedi.