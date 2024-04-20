Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Nisan 2024

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. Yarın için Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 22 Nisan 2024 Pazartesi Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 23 Nisan 2024 Salı Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.