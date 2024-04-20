Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Nisan 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. Yarın için Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 22 Nisan 2024 Pazartesi Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 23 Nisan 2024 Salı Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.
Bugün
21/
18
Yarın
21/
16
Pazartesi
22/
17
Salı
24/
16
Çarşamba
28/
17
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