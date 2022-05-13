Antalya'da anne vahşeti: 2 yaşındaki kızını öldürdü

Antalya'da 2 yaşındaki çocuğunu öldüren anne gözaltına alındı.

Olay, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katındaki evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Covid-19 pandemisi sürecinde rahatsızlanan ve psikolojik tedavi gördüğü bildirilen Mersiye G. (25), 2 yaşındaki kızı Betül G.’yi karnından iki ayrı noktadan bıçaklayarak öldürdü.

Olay, aynı evde kalan genç kadının annesinin, sabah işe giden damadı Orhan G.'yi araması ve damadın eve gelmesinin ardından ortaya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde küçük kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CANİ ANNE GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan anne Mersiye G., Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

5 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYDÜ

Orhan G. ve Mersiye G.'nin evlendikten 5 yıl sonra çocuk sahibi olduğu, ölen Betül G.’nin 5 gün önce 2 yaşına girdiği öğrenildi.