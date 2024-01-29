Antalya'da CHP il binasına taşlı saldırı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 213 Sokak'ta meydana geldi.
Akıl sağlığı yerinde olmadığı öne sürülen D.G., yerdeki kaldırım taşlarını CHP İl Başkanlığı'nın kapısına fırlatmaya başladı. Sesi duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, bina önünden ayrılmayan D.G.'yi yakaladı.
Olay ile ilgili inceleme sürerken, binanın kapı camlarında kırıklar oluştu.
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