Antalya'da eş katiline 'Adamsın adam, adamın kralısın' desteğine gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldüren kocaya adliye girişinden "Adamsın adam, adamın kralısın" diyen kişi, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşlediği suç nedeniyle 4 yıldır bulunduğu cezaevinden corona virüs sürecinde izinli olarak çıkan Besat Doğan, boşanma aşamasında olduğu Rabia Doğan ve H.B. adlı erkeğin bulunduğu motosikleti otomobiliyle takibe aldı. Kısa süren takip sonrası Besat Doğan, hareket halindeki motosikleti kullanan H.B. ve eşi Rabia Doğan'a tabancayla ateş etti.



Devrilen motosikletteki Rabia Doğan ve H.B. yaralanırken, Besat Doğan ise kaçtı.



VÜCUDUNA 5 MERMİ İSABET ETTİ



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Rabia Doğan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, H.B. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.



Olay yerinde yapılan incelemede ise 6 boş mermi kovanı bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Rabia Doğan, aynı gece doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. H.B'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 2 çocuk annesi Rabia Doğan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından bu sabah yakınlarına teslim edildi.



''ADAMSIN ADAM, ADAMIN KRALISIN''



Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda kaçan cinayet şüphelisini gizlendiği bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Besat D, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Adliyeye getirildiği sırada kendisini bekleyen arkadaşı Serdar Ateş'in, "Adamsın adam, adamın kralısın" dediği Besat Doğan ise, "Bu memlekette gezdirmem kimseyi rahat ol sen" cevabını verdi.



Serdar Ateş

GÖZALTININ ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI



Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, suçluyu övdüğü gerekçesiyle Serdar Ateş’i gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından 'işlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen övme' suçundan adliyeye sevk edilen Ateş, savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Adliye çıkışı gazetecilere açıklama yapan Serdar Ateş, dünkü yaşanan olayda şüpheli kocanın kadın cinayeti işlediğinden bilgisi olmadığını iddia etti.



''İŞLEDİĞİ CİNAYETTEN HABERİM YOKTU''



Ateş, “Başka işlemler için adliyedeydim. Kendisiyle karşılaştığımda istem dışı o lafları söyledim. Bütün Türk kadınlarından özür diliyorum. Adliyeye geldim tesadüf oldu, kendisinin de mahkemesi varmış. Bende kendisini daha öncesinden tanıdığımdan dolayı istem dışı laf söyledim. Yıllardır tanıdığımdan dolayı ağzımdan öyle bir kelime çıktı. Benim işlediği cinayet olaydan haberim yoktu. Kadınlardan özür dilerim” dedi.