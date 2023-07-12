Antalya'da feci kaza | Tur midibüsü turistlerin arasına daldı: 2 ölü

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Kara Yolunda dün akşam saat 21.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Mehmet Lök’ün kullandığı tur midibüsü, Örenşehir Mahallesi Boztepe kavşağına 100 metre mesafede kaldıkları otelin karşısında bulunan çarşıya gitmek için yaya geçidini kullanan turistlere çarptı.



Yoldaki aydınlatma lambalarının ve trafik ışıklarının yanmadığı belirlenen kazada, turistlerin büyük bölümü tur midibüsünün hızla geldiğini görerek geri kaçarken, 2 turist ise midibüsü fark etmeyerek yollarına devam edince tur midibüsünden kaçamadı. Turistlerden birisi midibüsün altında kalırken, diğer turist midibüsün önünde bir süre sürüklenerek hayatını kaybetti.



Alanya Okurcalar Mahallesi'nde bir otelde kaldıkları belirlenen Karin Sopkova ve Kleta Halasova isimli Çekya uyruklu turistlerin cesetleri, Jandarma Olay Yeri İnceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, çevredeki otellerde kalan turistler yol kenarına çıkarak yaşananları meraklı bakışlarla izlediler.