Antalya’da müstehcen yayın gözaltısı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde, sosyal medya üzerinden müstehcen yayın yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.S. isimli kişi, adliyeye sevk edildi.

Antalya’da müstehcen yayın gözaltısı
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’da bir kişi, platformlarında müstehcen yayın yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Hurma Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alınan S. S.’nin, fuhuşa teşvik ve aracılık etmek, kasten yaralama, 2911 sayılı kanuna muhalefet etmek, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kaydı bulunduğu belirtildi.

S.S.’nin evinde yapılan aramada 1 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve 1 flaş belleğe el konuldu.

S.S. isimli kişi, adliyeye sevk edildi.

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