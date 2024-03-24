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Antalya'da otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya'da otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

’nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsü yayaya çarptı. Otobüsün çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza Antalya'nın Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Yalçın Yılmaz’ın kullandığı yolcu otobüsü Doğançam Mahallesi sınırlarında yolda yaya olarak gitmekte olan Feyzullah Güleç’e çarptı.

Otobüsün çarptığı 63 yaşındaki Feyzullah Güleç olay yerinde yaşamını yitirirken otobüs şoförü gözaltına alındı.

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