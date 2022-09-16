Antalya'da otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, otomobil ile TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. TIR şoförü gözaltına alındı.

Haberler - DHA 16.09.2022 - 14:14

Antalya'da otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü

'da Fethiye-Korkuteli yolunun Korkuteli ilçesi Küçüklü Mahallesi yakınlarında, Fethiye'den Antalya yönüne giden Alper A.'nın (72) kullandığı TIR, karşı yönden gelen S.A. (45) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Saat 06.00 sıralarında meydana gelen kaza yerine ihbarla çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobildeki sürücü S.A. ile Ö.A. (41), S.A. (22) ve N.A.A.'nın (16) yaşamını yitirdiği, aynı araçtaki Z.K.'nin (72) ise ağır yaralandığı belirlendi.

Antalya'da otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü - 1

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Z.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

TIR şoförü Alper A. ise gözaltına alındı.

4 kişinin cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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