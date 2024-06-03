Siirt'te su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti

Siirt'te bir kadın, evin avlusundaki su kuyusuna düştü. Kuyudan 3 saatllik çalışma sonucu ağır yaralı halde çıkarılan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Siirt'te su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti

'in merkez Ulus Mahallesi'nde evin avlusunda bulunan su kuyusunun kapağına basıp içine düşen Hediye Ünal (48) ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ünal, yaklaşık 3 saat sonra ekipler tarafından kuyudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralı olarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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