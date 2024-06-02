Komşusunun iş yerini kundaklayan kişi, itfaiyeyi silahla tehdit etti

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Torna atölyesi işleten Cenk Ş., henüz bilinmeyen nedenle eticaret ve yazılım işiyle uğraşan karşı komşunun iş yerini yanıcı madde döküp, ateşe vererek kundakladı. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



POMPALI TÜFEKLE İTFAİYEYİ ENGELLEDİ



Kendisine ait torna atölyesinden pompalı av tüfeğini alan Cenk Ş., yangını söndürmeye gelen itfaiye ekinin önünü kesti. Havaya ateş açarak itfaiye görevlilerini tehdit eden ve müdahale etmesini engelleyerek yangının daha da büyümesine neden olan şüpheliye, çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Vatandaşların saldırısına uğrayan Cenk Ş., darbedilip, elindeki silah alındıktan sonra itfaiye erleri yangına müdahale edebildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Cenk Ş.’yi öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Şüpheli gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

