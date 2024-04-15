Antalya’da parkta cinayet

Antalya’nın Kepez ilçesinde Fırat Erbi isimli kişi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından parkta silahla vurularak öldürüldü. Polis, cinayet şüphelisini bulmak için çalışma başlattı.

Antalya’da parkta cinayet

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’da bir kişi parkta öldürüldü.

Olay, saat 06.00 sıralarında Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’ndeki parkta meydana geldi.

Fırat Erbi, kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile her iki bacağından vurularak yaralandı.

Antalya’da parkta cinayet - 1

Tabanca sesini duyanların ihbarıyla adrese ekipler, sevk edildi.

Fırat Erbi, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Erbi, burada kurtarılamadı.

Olay yerinde 4 adet boş kovan bulan Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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