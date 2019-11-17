Antalya'da yol kenarında çilek satan çocuk kamyonetin altında kalarak öldü

Antalya'da minibüsün çarptığı kamyonetin altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Antalya-Serik kara yolunun 23. kilometresinde, sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, yol kenarında park halindeki kamyonetle çarptı.
13 yaşındaki Salih Geyikçi, yol kenarında kamyonetin yanına kurulan çilek tezgahında çalışıyordu.
Çarpmanın etkisiyle bariyere çıkan kamyonetin altında kalan 13 Geyikçi, yaşamını yitirdi. Kazada, hafif yaralanan Ali Geyikçi ise ayakta tedavi edildi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Salih Geyikçi'nin cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Çocuğun sinir krizi geçiren yakınlarını polis güçlükle sakinleştirdi.
Polis, kazadan sonra olay yerinden ayrılan minibüs şoförüne ulaşmaya çalışıyor.