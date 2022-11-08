Ara bölgede vurulan Bulgar polis hayatını kaybetti

Türkiye-Bulgaristan sınırında ara bölgede devriye gezen bir Bulgar polis memuru vurularak hayatını kaybetti. Fail ya da faillerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Ara bölgede vurulan Bulgar polis hayatını kaybetti
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- sınırında bir Bulgar polisi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bulgaristan İçişleri Bakanı Sayın Ivan Demerdzhiev'e ve Bulgaristan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

Soylu, Bulgar mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi de yaptı.

Olayın aydınlatılması ve faillerin tespiti için beraber çalışma konusunda mutabık kalındığını bildirdi.

Bulgaristan sınırında, ara bölgede devreye gezen bir Bulgar polisi vurularak hayatını kaybetmişti.

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