Araç kiralamak isterken, 43 bin lirasını kaptırdı

İstanbul Sultangazi’de internet üzerinden araç kiralamak isteyen bir kişi, dolandırıldı.



50. Yıl Mahallesi’nde tekstil atölyesi sahibi Murat Yeşil, bir süre önce aracını sattı. Araç kiralamak için internet sitesi üzerinden arama yapan Yeşil, bir araç kiralama firmasıyla iletişime geçti.



Görüştüğü kişi, Yeşil’in kimlik bilgilerini istedi. Yeşil, kimlik bilgilerini mesaj yoluyla görüştüğü kişiye iletti. Yeşil’in araç kiralamak için uygun olduğunu belirten telefondaki kişi, 1 aylık ücretin kendisine iletilen hesap numarasına göndermesini istedi.



Yeşil, 1 aylık araç kiralama bedeli olarak yaklaşık 13 bin 500 lirayı hesaba yatırdı.Yeşil'den ilk defa araç kiraladığı için kasko ve sigorta ücreti de istendi. Yeşil’e bu bedelin daha sonra kendisine iade edineceği söylendi. Bunun üzerine Yeşil, kasko ve sigorta için de belirtilen ücreti karşı tarafın hesabına gönderdi.

Murat Yeşil, kısa bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak, polise başvurdu.



Toplamda 42 bin lira para gönderdiğini söyleyen Yeşil, “Bir aylık kiralama için 13 bin 500 lira, geri kalan miktarı da kasko ve sigorta bedeli olarak gönderdim. Bu paranın 29 bin liranın bana iade edileceğini söylediler. Telefonları hala aktif dolandırmaya devam ediyorlar. Ben evrakları kontrol ettim herhangi bir sıkıntı göremedim. İlk defa araç kiraladım; maalesef dolandırıldım.” dedi.