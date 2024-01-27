Araç kurtarmaya giden çekici şarampole yuvarlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıksız devam ediyor.

1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi mevkiinde yolların karla kaplanması üzerine bazı araçlar yolda kalırken kara yolları ekipler bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Plakası öğrenilemeyen çekici, kar nedeniyle yolda kalan bir otomobili kurtarmaya giderken sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 7 metre yükseklikten yuvarlanan aracın sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Araç vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri sürücülere sık sık mesafe ve zincir uyarılarında bulunuyor.