Aracıyla yoldaki köpeğin üzerinden geçti

Antalya'da bir kişi, yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti.



Olay dün akşam saatlerinde Alanya'nın Hacımehmetli Mahallesi'nde meydana geldi.

Mahallelinin çok sevip, beslediği 'Nisan' adlı köpek yolda yatarken, kimliği belirlenemeyen sürücü, 07 NSF 55 plakalı hafif ticari aracıyla hayvanın üzerinden geçti.

"KİME ŞİKAYET EDERSENİZ EDİN"

Olayı görenler sürücüye tepki gösterirken, duruma aldırış etmeyen sürücünün "Gidin kime şikayet ederseniz edin" diyerek mahalleliyle tartıştığı öne sürüldü.

Yaralı köpeğin yardımına mahalleli koştu. Kimliği belirsiz sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.



Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde sürücünün yol ortasında yatan köpeğe doğru yaklaştığında yavaşladığı ancak tekrar hızlanıp, hayvanın üzerinden geçtiği yer aldı.