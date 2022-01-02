Araçtan köpeğe ateş edip yaralayan şüpheli yakalandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki kamyonetten yolun karşısına geçen köğeğe tüfekle ateş edildi.



Saçmaların isabet ettiği köpek yaralandı.



Yolun ortasına yığılan köpeğin vurulma anı ise kamyonetin arkasından gelen başka bir sürücü tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Yaralı köpek yol ortasında kalırken, sürücüler ise durmayıp yoluna devam etti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Köpeğin vurulma anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkilere neden oldu.

Görüntüler üzerine jandarma ekipleri harakete geçerek arama çalışması başlattı.



Viranşehir Kaymakamlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak olayın faili olan şüphelinin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığını belirtilerek, şöyle denildi:



“Olayın faili olduğu değerlendiren şahsın yakalanarak gözaltına alındığı, adli sürecin devam ettiği ve konunun hassasiyetle takip edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."