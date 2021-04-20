"Aradığınız para devletin kasasında"

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda kürsüde konuşmasını gerçekleştirdi. 23 Nisan dolayısıyla konuşmasına TBMM'nin kuruluşuyla ilgili açıklamalar yaparak başlayan Bahçeli, CHP'ye yeni anayasa çalışmalarına katılmaları için çağrıda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Mondros Ateşkes Anlaşması imparatorluğumuzun esaret ve teslim belgesiydi. Osmanlı İmparatorluğu, 1. Dünya Savaşı'ndan çıktığında 1 milyon metrekarelik toprağını kaybetmişti. Yalnızca toprak değil egemenlik de elden çıkmıştı. Şeytani emellerden rahmani sözler beklemek boşuna gayretti. İlk meclis bitkin Anadolu bozkırından bir güneş gibi parladı. Umutsuzluğun koyu sisini dağıtmak maksadıyla bir irade sivrildi.



Ortak paydaları vatanseverlik olan mebuslar bir araya geldi. İlk meclisin mebusları 8 ay maaş alamamıştı. 1 yıl sonra da aldıkları maaşların yüzde 20'sini bütçe açığını kapatmak için devlete vermişlerdi.

TBMM’de biriken fezlekelerin bir an önce görüşülerek karara bağlanması terörle mücadele teşvik edici ve kamçılayıcı bir işlev görecektir.



Hiçbir bölücü odağın, terörizme yardım ve yataklık yapan hiçbir menfur oluşumun, Mehmetlerimize kast eden, vatan evlatlarına kurşun sıkan hiçbir hain örgüt uzantısının Gazi Meclis’te yeri olamaz, demokrasi adına söyleyecek tek bir sözleri dahi bulunamaz. TBMM'de eşkıyanın hükmü değil milletin hükmü geçerlidir. Bu tarihi ve milli kararlılığa herkesin riayeti samimi dileğimdir.

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

Türkiye'nin yepyeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu görmek ve bunun da gereğini yapmak lazımdır. Teferruattan arındırılmış, yalın ve anlaşılır, hükümleri arasındaki çelişkilerden ayıklanmış, kısa, net, milli ve manevi hayatımızın esaslarını kavramış, bize özgü, bizi yansıtan, gelecek ile geçmişi temerküz etmiş, gerekçeleriyle gerçekleri yakalamış bir anayasayla Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümünü kucaklamamız kaçınılmaz milli bir görevdir. Yeni bir sivil anayasa yapabiliriz, başarabiliriz.

Yeni anayasa hedefi aynı zamanda Türk Milletinin hedefidir. Bu hedeften kaçanları Millet affetmeyecek. Tarih affetmeyecek. Gelecek nesiller hiç affetmeyecektir. Bunu günlük siyasi çekişmelerin dışında tutmalıyız.



Herkes ittifakla darbe anayasasının rahatsızlığını dile getirmektedir. O nedenle bazı siyasi zihniyetlerin sudan sebeplerle oyun bozanlık yapmaları tutarsızlık ve samimiyetsizlik değil de, nedir.

Parlamenter sistem denenmiş ve dibi boylamıştır. Müstesna bir reform yapılmış, ve bir sistem uygulanmaya başlanmıştır. Türk tipi başkanlık sistemine karşı çıkmak, karalama yarışına girmek eğer cehalet değilse işbirlikçiliktir. Yürürlülükteki yönetim sistemiyle çatışmayan ve çelişmeyen bir anayasa refah düzeyine katkı sağlayacaktır.

Milliyetçi Hareket Parisi yeni anayasa vizyonunun kavramış ve çalışmaya koyulmuştur. CHP'ye sesleniyorum: gelin bu sürece siz de destek verin. İP'e sesleniyorum gelin bu onura siz de dahil olun. Darbe anayasasında aziz milletimizi kurtaralım.



RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Türkiye bugün dört bir taraftan sıkıştırılmak, çembere alınmak istenmektedir. ABD'nin Karadeniz'e savaş gemisi göndermekten vazgeçip İngiltere'nin devreye girmesi bölgenin her türlü ihtimale açık olduğu görülmektedir. Ukrayna ile Rusya arasında çıkacak olası savaş kuşkusuz felakettir. Akdeniz'de Yunanistan çirkin bir senaryo dahilinde tahrik kampanyasını yoğunlaştırmaktadır.



DENDİAS-ÇAVUŞOĞLU ORTAK BASIN TOPLANTISI



Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın sergilediği ifadeleri Türkiye'ye kriz çıkarmak üzere özel olarak gönderildiğini ortaya çıkarmaktır. Sayın Çavuşoğlu'nu yürekten tebrik ediyorum. Talimat veren Sayın Cumhurbaşkanımıza da saygılarımı sunuyorum. Yunan Bakan sert kayaya çarpmış, Türk pençesini yemiştir.



Akdeniz'in güvenliğini tehdit eden yegane ülke Yunanistan'dır.



Lozan Anlaşması çiğnenmektedir. Soydaşlarımız asla yalnız, çaresiz değildir, asla sahipsiz değildir. Görüldüğü kadarıyla Yunanistan tarihten hiç ders almamıştır. Bu küçücük ülke sanıyorum hafızasından çıkarmıştır. Densiz Dendias ve destursuz Miçotakis'e birilerinin tek tek anlatması iyi olacaktır. Yunanistan aklını başına almazsa değil kulağından bu gidişle boynundan olacaktır.

128 MİLYAR DOLAR TARTIŞMALARI

Emekli amirallerin bildirisini anayasal hak gören cunta sevdalıları neyin ön hazırlığıyla hangi amaçların propagandalarıyla örgütlenmişlerdir. Şimdi de devreye beyni sulanmış Yargıtay eski başkanı mı girmiştir.



128 milyar dolar nerede sorusu ihanetin maskesi olarak mı kullanımlaktadır? Hazine ve Maliye Bakanı kaybolan para yok diyor, Merkez Bankası başkanı aynı şeyi söylüyor. Ancak CHP yine bunu sorguluyor? Para devletin kasasında, peki siz neredesiniz? Bunu bırakında 4 nisan bildirisinin hesabını verin. Bunların siyasetleri de kalpleri de iflas etmiştir.



İşi gücü bırakıp gece yarısı bildirisi yayınlamak sonrada metin değiştrilmiş diye kıvırmak mertlik değildir. Mertlik demokrasiye sahip çıkmaktır.

KKTC'DEKİ KUR'AN KURSU KARARI



Kuran'ı Kerim'in öğretilmesinin neresinde laikliğe aykırılık vardır. AYM'ler her yerde çıban başı, her yerde sorun kaynağıdır. KKTC Anayasa Mahkemesi'nin bu ilkel kararından dönmesi inancımıza saygının bir gereğidir.

Mahkeme kararını kınıyor, asıl laikliğe aykırılığın bu mahkemenin varlığında ortaya çıktığını söylemek istiyorum.

