Aranması olan şahıs uygulama yapan polise bıçak çekti

İlçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre D.A. uygulama yapan polise bıçak çekerek bir apartmana kaçıp kendini kapattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Apartmanda saklanarak kendine zarar vereceğini söyleyen D.A., ekiplerin ikna çabası sonucu çıkarılarak kimlik kontrolü yapıldı.

Yapılan kontrolde aranması olduğu anlaşılan D.A., gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.