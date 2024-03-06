Araziye zorunlu iniş yaptı:  Askeri helikopter bulunduğu yerden kaldırılamadı

İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nden kalkan, içinde bir albay ve teğmen ile teknik astsubayın bulunduğu UH-1 tipi askeri helikopter, önceki gün saat 14.30 sıralarında teknik arıza nedeniyle Urla ilçesi Bademler Mahallesi'nde bulunan Folkart Evleri'nin arkasındaki araziye zorunlu iniş yaptı.

Zorunlu iniş yaparken hasar alan helikopterde bulunan teknik astsubay yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan teknik astsubay, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından helikopterle önce Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'ne, ardından bir hastaneye sevk edildi. Ekipler, sabah saatlerine kadar helikopterin bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı.

Dün ise zorunlu iniş yaparken hasar alan helikopterin alandan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Teknik ekibin sabah saatlerinde başlayan çalışmasında, helikopterin motoru ve pervaneleri sökülerek kamyona yüklendi.

Parçalar incelenmek üzere askeri üsse götürülürken, helikopterin gövdesi ise hava muhalefeti nedeniyle kaldırılamadı. Gövdenin, bugün kaldırılacağı belirtildi.

