Arda Turan isyan etti: Bu hallere düşecek adam değilim

Yüksek faiz önerisiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı ileri sürülen, eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'a yönelik soruşturmalar sürüyor. Dava dosyasında Erzan'a ciddi miktarda para kaptıran futbolcu Arda Turan'a ait bir ses kaydı da bulunuyor.

Seçil Erzan'dan parasını kurtarma çalışan Turan'ın, kardeşi Okan Turan'la yaptığı konuşmada, durumdan son derece rahatsız olduğu anlaşılıyor. Dosyadaki evraklara göre Turan'ın kardeşi bu kaydı Seçil Erzan'a dinletti. Erzan, Turan'ın sözlerinde de tedirgin oldu. Kayıtlara göre, sinirlenen Arda "Gerekeni yapacağım" derken bu kaydı dinleyen Erzan panik olarak, "Çok gergin. Aramaz değil mi kimseyi?" ifadelerini kullandı.

10 Mart 2023 tarihli ses kaydında Arda Turan şu ifadeleri kullanıyor:

"Abicim şimdi ben çok konuşuyorum diye hani böyle söylendim. Söylendim diye o biraz fazla hani böyle idare et. İdare et. Biz söyleniyoruz. Söyleniyoruz. O, 'He' diyor. Ağlıyor. Konuyu geçiyor, istediğini yaptırıyor, kapatıyor. O sanıyor ki ben hiçbir şey yapmayacağım. Ben çocuklarımın üzerine yemin ettim. Ben gerekeni yapacağım. Anladın mı? O benim için bitmiştir. Konu da kapanmıştır.



"ONA GÖSTERECEĞİM"



Bu işleri toparlayacağım. Senden ricam konuş onunla. Bize yazılı olarak ISIN kodu mudur nedir onların hepsini, imzalı kağıtları versin. Benim elimde bundan sonra belge olacak. Ben... Ben çok kötü yapacağım. Ben bu hallere düşecek adam değildim. Ben o kadar söylüyorum. Ben biraz fazla konuştuk çünkü fazla böyle. Ha şöyle olur, böyle olur. Ben ona ne yapacağımı göstereceğim."



SEÇİL ERZAN PANİKLEDİ



Bu ses kaydını dinleyen Erzan ise Okan Turan'a "Ne yapacağız Okan. Çok üzülüyorum" şeklinde mesaj attı. Okan Turan, "Uğraşacağız biraz. Sakinleştireceğiz" diyerek Erzan'ı teskin ederken panik olan Erzan, "Çok gergin. Aramaz değil mi kimseyi?" dedi.

Erzan'a en çok para kaptıran isimlerden birisi Arda Turan. Turan'ın önce 3 milyon dolar verdiği, bir süre sonra ana paradan 1 milyon dolar gelir elde ettiği, arazi satarak yine parasını Erzan'a verdiği iddia edildi. Turan, bankadan 33 milyon TL kredi çekerek yine Seçil Erzan'a vermişti. Turan, daha sonra yaptığı açıklamalarda, bu paranın servetinin 10'da birisi olduğu söylemişti.