Niğde’de bekçiler 43 aranan şüpheli yakaladı

Niğde’de çarşı ve mahalle bekçileri devriye çalışmaları sırasında 43 aranan şüpheliyi yakaladı.

Niğde’de bekçiler 43 aranan şüpheli yakaladı

Mal varlığına ve kişilere karşı işlenen suçlarla mücadele ve suçun önlenmesi çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Sungurbey Polis Merkez Amirliği’ne bağlı çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışmaları sürüyor.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde çarşı ve mahalle bekçileri il merkezinde Nisan ayında yürüttükleri devriye çalışmalarında 7 bin 412 şahsın GBT sorgusunu yaptı. Bekçiler; devriye çalışmaları sırasında yaptıkları çalışmalarla 43 aranan şahsı yakaladı.

Yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda tedbirlerimiz ve meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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