Çerkezköy’de feci kaza: Kırmızı ışıkta duran otomobilin altına girdi

Kaza, Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Veliköy Mahallesi ışıklarda meydana geldi.
Çerkezköy istikametine seyreden M.S. idaresindeki otomobil, kırmızı ışık yanınca durdu.
Bu sırada arkadan gelen U.Ö.’nün kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin altına girdi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü U.Ö. (51) olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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