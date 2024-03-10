Arefe günü ne zaman? 2024 Ramazan Bayramı arefesi tarihi

2024 Ramazan Bayramı arefesinin hangi güne denk geldiğine yönelik araştırmalar başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı'nda 5 gün tatil yapacak olan vatandaşlar şimdiden tatil planları yapmaya başladı. Peki, arefe günü ne zaman?

Arefe günü ne zaman? 2024 Ramazan Bayramı arefesi tarihi

'nda hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, bu yıl arefe gününün hangi gün idrak edileceğini öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında bayram arefesi günü belli oldu.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefe günü, 9 Nisan Salı tarihinde idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı Arefesi- 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün- 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün- 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün- 12 Nisan 2024 Cuma

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