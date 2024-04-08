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Arefe günü (yarın) kargolar açık mı? Kargolar bayramda çalışıyor mu? (2024 kargo çalışma saatleri)

Arefe günü (yarın) kargolar çalışıyor mu? sorusunun yanıtı, kargo bekleyen veya gönderecek olan kişilerin gündeminde yer almaya başladı. Ramazan Bayramı'nın bu yıl çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle, yarın kargoların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, yarın kargolar açık mı, çalışıyor mu? Arefe günü kargolar açık mı olacak?

Arefe günü (yarın) kargolar açık mı? Kargolar bayramda çalışıyor mu? (2024 kargo çalışma saatleri)

2024 öncesinde, kargolarını teslim almak için bekleyen kişiler, kargoların çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, arefe günü kargolar açık mı? Bayramda kargolar çalışıyor mu?

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

2024 Ramazan Bayramı öncesinde kargoların çalışma saatlerine yönelik araştırmalar başladı. Ramazan bayramı resmi olduğu için, tatil 9 Nisan'da yani arefe günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 14 Nisan gününe kadar devam edecek.

Buna göre; 9 Nisan Salı arefe günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, ve kargolar bugün yarım gün çalışmaktadır. Yani kargolar 14 Nisan Pazar gününe kadar kapalı olacak ve 15 Nisan'da mesaiye yeniden başlayacak.

Arefe günü (yarın) kargolar açık mı? Kargolar bayramda çalışıyor mu? (2024 kargo çalışma saatleri) - 1

KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin bayram tatili boyunca kapalı tutulması bekleniyor.

Yurtiçi : boyunca tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.

Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda bayram boyunca hizmet vermedikleri açıklanmıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.

MNG Kargo : Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram günlerinde kapalı olması bekleniyor.

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

PTT Kargo, arefe günü yarım gün yani saat 09.00 ile 12.30 arası hizmet verecek. Bu vakte kadar yetişmeyen kargolar bayramdan sonra teslim edilecek. PTT şubeleri ve kuryeleri Kurban Bayramı'nda hizmet veremeyecek.

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