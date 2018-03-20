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Arı soktuktan sonra ölü bulundu

DHA

Türkiye

Konya'da öğlen komşusuna arı soktuğunu ve alerjisinin olduğunu belirten Ahmet Dural, akşam bahçede ölü bulundu. Dural'In arı sokması sonucu öldüğü üzerinde duruluyor.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Ahmet Dural, bahçe bakımıiçin bağ evine gitti.

Dural, iddiaya göre öğle saatlerinde komşusunu telefonla arayıp, yüzünü arı soktuğunu ve alerjisinin olduğunu söyledi.

Dural'ı merak eden komşusu akşam saatlerinde telefonla aradı. Dural'ın telefona cevap vermemesi üzerine bağı evine gittiğinde bahçede hareketsiz halde  yatarken buldu. Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verdi.

Sağlık görevlileri Dural'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Arı sokması sonucu öldüğü üzerinde durulan Dural'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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