Arkadaşlarına kızıp eşyaları sokağa attı: Mahalleli yanlış anladı

Olay, Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cezaevinde hükümlü bulunan ve izinli olarak çıkan H.H.P., ev arkadaşlarıyla sorunlar yaşadı. Ev arkadaşlarına kızan H.H.P. evin balkonunda bulunan kendine ait eşyaları çöpe bırakmak üzere sokağa atmaya başladı.

Durumu gören mahalleli, H.H.P.’nin cinnet getirdiğini ve intihar edeceğini düşünerek ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayısa Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

H.H.P.’nin yanına giden ekipler durumu öğrenince herkes rahat bir nefes aldı.