Arnavutköy'de kaldırımda otomobiliyle ilerleyen sürücüye ceza

Arnavutköy'de kaldırımda otomobiliyle ilerlediği gerekçesiyle 1390 lira ceza kesilen sürücü adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy'de kaldırımda otomobiliyle ilerleyen sürücüye ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Denetleme Şubesi ekipleri, bir sürücünün Arnavutköy'de otomobiliyle kaldırımda seyrettiği görüntülerin dün sosyal medyada yayımlanması üzerine harekete geçti.

Araç plakasını tespit eden ekipler, sürücü M.Y'yi yakalayarak polis merkezine götürdü.

M.Y'ye "trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak" ve "saygısızca kullanmak"tan 1390 lira kesildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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