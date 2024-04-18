Arnavutköy'de trafik kazaları: 1 ölü, 8 yaralı

İlk kaza Deliklikaya mevkiinde meydana geldi.



Kırmızı ışık yanmasına rağmen Kayabaşı caddesine ilerlemek için sola dönen otomobil sürücüsü Burhan Gür, karşı yönden hızla gelen ve Ömerli istikametine seyir halinde olan Şeref Seçkin idaresindeki ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.



Kazada otomobilde bulunan Güler Gür ağır yaralandı. Gür, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

7 KİŞİ YARALANDI



Diğer kaza ise Bolluca - Boğazköy yolunda meydana geldi.



Servis minibüsüyle otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Hüseyin Uludağ kurtarılamadı. Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapalı kalan Boğazköy - Bolluca yolu kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. NTV’yi sosyal medyadan takip edin