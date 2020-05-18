Artı bir derece corona bulaşma oranını yüzde 3.1 azaltıyor

Hava sıcaklığındaki bir derecelik yükselme corona virüs bulaşma oranını yüzde 3.1 azaltıyor...

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ABD'de yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kara, şunları kaydetti:

"Yeni bir çalışma; Harvard ve MIT'den araştırmacılar 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının SARS-CoV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdi. Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz. Bir derece yükselme bulaşta %3.1 azalma sağlıyor."

Yeni bir çalışma;

Harvard ve MIT'den araştırmacılar 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının SARS-CoV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdi. Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz. Bir derece yükselme bulaşta %3.1 azalma sağlıyor pic.twitter.com/EP74Dj2DNh — Ates Kara (@AtesAtesKara) May 17, 2020

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