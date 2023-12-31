Artvin-Ardahan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan yüzünden ulaşım sağlanamıyor.

Artvin-Ardahan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

-Şavşat- kara yolunun 38. kilometresindeki Pırnallı köyü mevkiinde, yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri yola sürüklendi.

Heyelan sonucu yolun kapanması üzerine güzergahı kullanan sürücüler, Karayolları ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede, Karayolları ekipleri yolun temizlenmesi için çalışma başlattı.

Heyelanda iletim hattındaki direklerinin zarar görmesi sebebiyle Pırnallı köyüne elektrik verilemiyor.

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