Artvin’de kuvvetli kar yağışı: Artvin-Ardahan karayolu kapandı

Artvin’de etkili olan kar sebebiyle Artvin-Ardahan karayolu ulaşıma kapandı.
Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağış dolayısıyla Artvin-Ardahan karayolu güzergahındaki Sahara Geçidi’nde kar 80 santimetreye ulaştı.
Bölgedeki yoğun kar nedeniyle Artvin-Ardahan karayolu ulaşıma kapandı.
Karayolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Artvin-Şavşat karayolunda meydana gelen ufak çaplı heyelanlar yüzünden ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.
Şavşat ilçesinde yaşanan elektrik kesintisinin giderilmesi için de enerji nakil hatlarında onarım çalışmaları devam ediyor.
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