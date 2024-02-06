Artvin’de kuvvetli kar yağışı: Artvin-Ardahan karayolu kapandı

Artvin’de kuvvetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgenin önemli ulaşım noktalarından Sahara Geçidi’nde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. Kar sebebiyle Artvin-Ardahan yolu ulaşıma kapandı.

Artvin’de kuvvetli kar yağışı: Artvin-Ardahan karayolu kapandı

’de etkili olan kar sebebiyle Artvin- karayolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağış dolayısıyla Artvin-Ardahan karayolu güzergahındaki Sahara Geçidi’nde kar 80 santimetreye ulaştı.

Bölgedeki yoğun kar nedeniyle Artvin-Ardahan karayolu ulaşıma kapandı.

Artvin’de kuvvetli kar yağışı: Artvin-Ardahan karayolu kapandı - 1

Karayolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin-Şavşat karayolunda meydana gelen ufak çaplı heyelanlar yüzünden ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

Şavşat ilçesinde yaşanan elektrik kesintisinin giderilmesi için de enerji nakil hatlarında onarım çalışmaları devam ediyor.

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