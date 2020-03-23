Asılsız corona virüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap tespit edildi

İçişleri Bakanlığı'nca sosyal medyada son 1 hafta içerisinde terör örgütü propagandası yapan, halkı kin, nefret, korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayınlayarak algı operasyonu ve provakatif corona virüs paylaşımı yapan toplam 1748 hesap hakkında çalışma yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Tespit edilen bu hesapların genelinin başta FETÖ olmak üzere PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü propagandası yaptıkları da belirlendi.

Tespit edilen hesaplar arasında Türkiye’de de görülen corona virüs (COVID-19) ile ilgili olarak; algı ve provokasyon amacıyla gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yaymak suretiyle kamuoyunu endişeye düşürmeye, toplumu korku ve paniğe sevk etmeye, kişi ya da kurumları toplum nezdinde hedef göstermeye yönelik 316 hesap tespit edildi.



COVID-19 ile alakalı paylaşım yapan 316 hesabın içerisinde başta FETÖ olmak üzere diğer terör örgütlerine müzahir şahısların paylaşımlarının da bulunduğu belirlendi.



Paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli adli işlem yapıldı.