Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? 2024 askerlik ve doğum borçlanması zammında son durum

Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde değişiklik olacak. Peki, askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak?

Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? 2024 askerlik ve doğum borçlanması zammında son durum

Yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilen , her vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek.

VE DOĞUM BORÇLANMASI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor.

Bu tutarlar asgari ücretle birlikte yeniden belirlenecek.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI ŞU AN NE KADAR?

1 Temmuz'dan itibaren en düşük prim günlük 143,04 lira, en yüksek prim de 930,09 liraya yükselmişti.

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