Ataşehir’de iş insanı Serdar Sözbir’e silahlı saldırı | Saldırgandan “Ben hasımlarıma doğru ateş ettim” savunması

Ataşehir’de iş insanı Serdar Sözbir, silahlı saldırı sonucu yaralandı. Sözbir’e ateş eden saldırgan Bora Simit, kasten yaralama suçundan tutuklandı. İfadesinde “Çok pişmanım.” diyen Simit, “Tamamen tesadüf ben hasımlarıma doğru ateş ettim.” ifadesini kullandı.

Ataşehir’de iş insanı Serdar Sözbir’e silahlı saldırı | Saldırgandan “Ben hasımlarıma doğru ateş ettim” savunması

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İşinsanı Serdar Sözbir, Ataşehir’de silahlı saldırıya uğradı.

Olay, 7 Aralık Perşembe günü 00.00 sıralarında Örnek Mahallesi’ndeki Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi.

Spot eşyalar satan iş yerinin önüne gelen Bora Simit, kapalı olan dükkana ateş etmeye başladı.

Bu sırada otomobiliyle caddeden geçen işinsanı Serdar Sözbir, şüpheliyi “Neden ateş ediyorsun.” diyerek uyardı.

Şüpheli bunun üzerine otomobildeki Sözbir’e ateş etti.

Saldırı sonrası şüpheli olay yerinden kaçarken, Sözbir otomobiliyle yaralı olarak hastaneye gitti.

Ataşehir’de iş insanı Serdar Sözbir’e silahlı saldırı | Saldırgandan “Ben hasımlarıma doğru ateş ettim” savunması - 1 Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

SALDIRGAN TESLİM OLDU

Olay sonrasında kaçan şüpheli Bora Simit avukatıyla birlikte Anadolu Adliyesi’ne gelerek teslim oldu.

Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Bora Simit, kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfadesinde pişman olduğunu söyleyen Simit, “Tamamen tesadüf, ben hasımlarıma doğru ateş ettim. Bana küfür etti. Serdar Sözbir’i tanımam.” dedi.

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