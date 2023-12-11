Ataşehir’de iş insanı Serdar Sözbir’e silahlı saldırı | Saldırgandan “Ben hasımlarıma doğru ateş ettim” savunması

SALDIRGAN TESLİM OLDU



Olay sonrasında kaçan şüpheli Bora Simit avukatıyla birlikte Anadolu Adliyesi’ne gelerek teslim oldu.



Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Bora Simit, kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İfadesinde pişman olduğunu söyleyen Simit, “Tamamen tesadüf, ben hasımlarıma doğru ateş ettim. Bana küfür etti. Serdar Sözbir’i tanımam.” dedi.

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