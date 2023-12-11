Ataşehir’de iş insanı Serdar Sözbir’e silahlı saldırı | Saldırgandan “Ben hasımlarıma doğru ateş ettim” savunması

İşinsanı Serdar Sözbir, İstanbul Ataşehir’de silahlı saldırıya uğradı.
Olay, 7 Aralık Perşembe günü 00.00 sıralarında Örnek Mahallesi’ndeki Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi.
Spot eşyalar satan iş yerinin önüne gelen Bora Simit, kapalı olan dükkana ateş etmeye başladı.
Bu sırada otomobiliyle caddeden geçen işinsanı Serdar Sözbir, şüpheliyi “Neden ateş ediyorsun.” diyerek uyardı.
Şüpheli bunun üzerine otomobildeki Sözbir’e ateş etti.
Saldırı sonrası şüpheli olay yerinden kaçarken, Sözbir otomobiliyle yaralı olarak hastaneye gitti.
SALDIRGAN TESLİM OLDU
Olay sonrasında kaçan şüpheli Bora Simit avukatıyla birlikte Anadolu Adliyesi’ne gelerek teslim oldu.
Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Bora Simit, kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İfadesinde pişman olduğunu söyleyen Simit, “Tamamen tesadüf, ben hasımlarıma doğru ateş ettim. Bana küfür etti. Serdar Sözbir’i tanımam.” dedi.
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