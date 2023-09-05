Ataşehir'deki yangın kontrol altında

İstanbul Ataşehir'de bir spor salonunda başlayan yangın korku ve paniğe neden oldu. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan 4 binaya sıçradı. Yangın, 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Ataşehir'deki yangın kontrol altında

'un Ataşehir ilçesi Barbaros Mahallesi Kent Sokak'ta bulunan iki katlı bir spor salonunda saat 11.45 sıralarında yangın çıktı.

İddiaya göre; yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan 4 binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis  itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Pendik, Şişli, Beşiktaş, Ümraniye'den olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yerden ve merdiven araçları yardımıyla yangına müdahale etti.

Ataşehir'deki yangın kontrol altında - 1

Yangında, yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Ekipler çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf etti. Yangında zaman zaman patlamalar da yaşandı.

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının başladığı spor salonu tamamen yanarken alevlerin sıçradığı 4 bina da kullanılmaz hale geldi.

Ataşehir'deki yangın kontrol altında - 2

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

İlk belirlemelere göre yangında ölen veya yaralanan kimse olmadığı belirtildi.

sebebiyle bölgeye resmi polis ekiplerinin yanı sıra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de sevk edildi.

Çevik Kuvvet ekipleri olay yerinde ve çevre sokaklarda güvenlik önlemi aldı.

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