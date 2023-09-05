Ataşehir'deki yangın kontrol altında

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Barbaros Mahallesi Kent Sokak'ta bulunan iki katlı bir spor salonunda saat 11.45 sıralarında yangın çıktı.

İddiaya göre; yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan 4 binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Pendik, Şişli, Beşiktaş, Ümraniye'den olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yerden ve merdiven araçları yardımıyla yangına müdahale etti.