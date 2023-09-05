Ataşehir'deki yangın kontrol altında

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Barbaros Mahallesi Kent Sokak'ta bulunan iki katlı bir spor salonunda saat 11.45 sıralarında yangın çıktı.
İddiaya göre; yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan 4 binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Pendik, Şişli, Beşiktaş, Ümraniye'den olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yerden ve merdiven araçları yardımıyla yangına müdahale etti.
Yangında, yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Ekipler çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf etti. Yangında zaman zaman patlamalar da yaşandı.
3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının başladığı spor salonu tamamen yanarken alevlerin sıçradığı 4 bina da kullanılmaz hale geldi.
ÖLEN YA DA YARALANAN YOK
İlk belirlemelere göre yangında ölen veya yaralanan kimse olmadığı belirtildi.
Yangın sebebiyle bölgeye resmi polis ekiplerinin yanı sıra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de sevk edildi.
Çevik Kuvvet ekipleri olay yerinde ve çevre sokaklarda güvenlik önlemi aldı.
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