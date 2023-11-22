Galatasaray Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi olan ve iki dönem Bakırköy ilçe belediye başkanlığı görevi yapan Hilmi Ateş Ünal Erzen hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, aynı zamanda Galatasaray Divan Kurulu Üyesi de olan Ateş Ünal Erzen için başsağlığı mesajı yayımlandı.



Galatasaray Kulübünde 1994-2000 yılları arasında yöneticilik yapan Erzen, ayrıca Galatasaray Sportif A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği, Galatasaray Pazarlama A.Ş.'de genel müdürlük ve Galatasaray Eğitim Vakfı'nda da başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmişti.

İKİ DÖNEM BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

2004 Yerel Seçimleri'nde CHP'den Bakırköy Belediye Başkanı seçilen Erzen, 2009 yılında da belediye başkanı seçilmişti.

2014 Yerel Seçimleri'nde aday gösterilmeyen Erzen, 13 Şubat 2014'te CHP'den istifa etmişti.

2019'da İYİ Parti'den Bakırköy adayı olan Erzen, yüzde 9,26 oy alarak seçilememişti.