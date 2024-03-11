Atina ile siyasi diyalog toplantısı: Türk ve Yunan heyetleri bugün Ankara'da bir araya gelecek

Türkiye ile Yunanistan arasında önemli bir toplantı gerçekleşecek.



Ankara'da yapılacak toplantıda Türk heyetinin başında Dışişleri Bakanı Yardımcısı Burak Akçapar, Yunan heyetinin başında ise Yunan mevkidaşı Alexandra Papadopoulou yer alacak.



Dün Dışişleri Bakanlığı'ndan bu görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağı bildirildi.

TOPLANTININ GÜNDEMİNDE NELER VAR?



Siyasi diyalog toplantısında iki ülke arasındaki pozitif gündem ajandası çerçevesinde, özellikle Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetler, yasa dışı göç ve iki ülke arasında gerçekleştirilmesi planlanan üst düzey temasların masaya yatırılması bekleniyor.