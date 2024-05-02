Avcılar'da balkonu çöken bina tahliye edildi

Olay, 16.30 sıralarında Ambarlı Mahallesi, Birtan Sokak'ta bulunan 37 yıllık 6 katlı binada meydana geldi.

Binanın en üst kat balkonunda çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balkondan düşen beton parçaları itfaiye ekipleri tarafından temizlenirken, belediye ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından bina tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.

Binanın daha önce de, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ekipleri tarafından incelendiği öğrenildi.